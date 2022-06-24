Авіакомпанії РФ отримали рекордний за вісім років загальний операційний збиток

У першому кварталі 2022 року російські авіакомпанії отримали рекордний за останні вісім років сукупний операційний збиток - 61,1 млрд рублів.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на дані Асоціації експлуатантів повітряного транспорту.

"За 3 місяці 2022 року сукупний збиток з операційної діяльності всіх авіакомпаній становив 61,1 млрд рублів (пасажирські авіакомпанії - 52,5 млрд руб., вантажні - 8,6 млрд руб.)", - йдеться у доповіді президента АЕВТ Володимира Тасуна.

У 2021 році загальний операційний збиток за вказаний період оцінювався в 33,3 млрд рублів, у "пандемійному" 2020-му - в 55,5 млрд рублів.

"Наразі складно спрогнозувати, наскільки погіршиться фінансово-економічна стійкість авіакомпаній надалі. Сподіваємося, що ті заходи, які вживають і уряд Росії, і самі авіакомпанії, дозволять забезпечити у найближчій перспективі стабільну роботу вітчизняної авіатранспортної галузі", - йдеться у доповіді Тасуна.

За червень пасажиропотік російських авіакомпаній скоротився в річному вимірі приблизно на 20%, підрахували в асоціації.

У травні падіння пасажиропотоку рік до року було зафіксовано на рівні 24,4% (перевезено 6,6 млн осіб проти 8,8 млн), у квітні - 28% (5,2 млн проти 7,2 млн), у березні - 20 % (5,2 млн проти 6,5 млн).

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У січні та лютому, до початку вторгнення РФ в Україну і подальших санкцій проти агресора, спостерігалася позитивна динаміка перевезень.

Раніше Росавіація призупинила щомісячну публікацію статистики перевезень пасажирів повітряним транспортом - востаннє дані публікувалися за лютий.

Після початку війни в Україні російським перевізникам заборонено літати до країн ЄС, Великої Британії, США, Канади.

Крім того, країни Заходу припинили постачання цивільних літаків та запчастин та зобов'язали своїх лізингодавців повернути з Росії вже надані в оренду лайнери.

Економічна правда