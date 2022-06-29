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Бренсон побував у Гостомелі: цікавився, як можна відбудувати аеродром "Антонов"

Середа, 29 червня 2022, 15:42 - Олексій Павлиш

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі - цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення.

Про повідомив голова селищної військової адміністрації Гостомеля Тарас Думенко.

"Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за найжорсткіші санкції проти РФ, її лідерів та економіки.

У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом з представниками Укроборонпром та ДП "Антонов" розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища", - написав Думенко у Facebook.

 
Бренсон і Думенко
 
 
усі фото: facebook тараса Думенка

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