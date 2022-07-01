Из-за санкций аэропорт Минска ввел 4-дневный режим работы и простой для персонала

Аэропорт "Минск" из-за западных санкций вынужден ввести режим простоя для сменного персонала и перевести административных работников на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом заявил гендиректор аэропорта Вячеслав Хоронеко, пишет "Интерфакс".

"Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, мы вынуждены были пойти на такие непопулярные меры, как введение простоя на предприятии для сменного персонала и переход на четырехдневную рабочую неделю для административных работников", - сказал Хоронеко.

По его словам, "снижение всех расходов позволяет "оставаться на плаву" в сложное время, обеспечивая бесперебойную работу аэропорта, высокий уровень авиационной безопасности и комфорта для пассажиров".

"Мы сталкиваемся с трудностями в поставке нового технологического оборудования и обслуживания уже имеющегося, есть некоторые вопросы с иностранным программным обеспечением", - заявил гендиректор аэропорта, комментируя влияние санкций.

Также он признал резкое падение количества направлений авиарейсов.

"К сожалению, сейчас полеты по многим направлениям нецелесообразны с экономической точки зрения из-за введенных санкций. Сейчас наиболее востребованными и загруженными являются регулярные рейсы авиакомпаний в Москву. Популярны такие направления, как Санкт-Петербург и Грузия", - сказал Хоронеко.

ВИДЕО ДНЯ

В рамках чартерной программы сохранились авиарейсы в Турцию и Египет.

По его словам, сейчас Беларусь ведет переговоры о регулярных рейсах с иранским перевозчиком Mahan Air, базирующимся в аэропорту Тегерана. Также, по словам гендиректора аэропорта, ведется работа по открытию грузовых и пассажирских рейсов в Венесуэлу.

В прошлом году Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, где главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года.

В начале апреля Минторг США впервые включил семь самолетов Boeing-737, принадлежащих "Белавиа", в список авиасудов, обслуживание которых нарушает экспортный контроль США. Для предоставления какой-либо формы обслуживания этих самолетов требуется разрешение BIS.

В середине июня Минторг ужесточил санкции, на полгода лишив "Белавиа" права экспорта из США, реэкспорта или передачи товаров и услуг, подпадающих под действие экспортного контроля.

Компаниям по всему миру теперь запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать производимые в США запчасти для обслуживания авиапарка "Белавиа".

Экономическая правда