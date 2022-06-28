Росавіація не дає російським пілотам влаштуватися на роботу за кордоном – ЗМІ

Відправлені в простій пілоти російських компаній або ті пілоти, які звільнились, зіткнулися зі складнощами при спробі знайти роботу в інших країнах: Росавіація не підтверджує інформацію про них на запит авіарегуляторів і перевізників.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела.

За різними оцінками, через це перейти до іноземних авіакомпаній не змогли від кількох десятків до кількох сотень пілотів.

"Про те, що Росавіація в ході стандартної процедури перевірки на прохання майбутнього роботодавця не дає дані про дату видачі пілотського посвідчення та його актуальність, повідомили п'ять джерел у галузі. Як розповів один із них, відмову регулятор у низці випадків пояснив іноземним колегам "неможливістю розкрити персональні дані", а в решті не давав відповіді", - йдеться у статті.

За словами співрозмовників, більшість намагалися працевлаштуватися в країни Південно-Східної Азії (В'єтнам, Таїланд, Камбоджу та Малайзію) та Туреччину.

Президент профспілки льотного складу Росії Мирослав Бойчук стверджує, що з кінця лютого до середини червня іноземна авіавлада надіслала близько 600 запитів з проханням підтвердити інформацію, і російський регулятор це зробив. Але реально працевлаштувалися поки що близько сотні пілотів.

За словами учасників ринку, влада ускладнює працевлаштування пілотів через брак кадрів у галузі.

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Зокрема, Мінтранс РФ побоюється, що через відплив кадрів виникає ризик зірвати виконання доручення Путіна зберегти за підсумками року обсяг перевезень 100 млн пасажирів. При цьому в Росії з квітня прибутки пілотів скоротилися в середньому на 40%.

Економічна правда