Тінь дефолту та "мінус" 200 мільйонів доларів за Instagram: підсумки на економічному фронті 15 березня

getty images

Ще донедавна багата росія готується допустити дефолт. Менш як три тижні війни проти України завдали настільки серйозного удару економіці агресора, що вона навіть у період рекордних цін на газ та нафту стала неплатоспроможною.

Банкрутство росії — чергове свідчення швидкого занепаду її колишньої економічної, політичної та військової "величі". Цей занепад пришвидшують як санкції Заходу, так і санкції росії проти самої себе.

Зокрема, заборона росіянам користуватися Instagram нібито через "заклики до насильства над росіянами" миттєво позбавила заробітку тисячі блогерів, а десяткам тисяч дрібних підприємців відрізала головний канал збуту товарів.

Кожен наступний день агресії росії проти України наближає її до нових, ще жорсткіших санкцій, які можуть повністю паралізувати економіку та призвести до повного хаосу всередині рф.

Чим запам’яталося 15 березня на економічному фронті війни проти росії?

Безпощадні самосанкції

Від початку доби 14 березня у росії почали відключати доступ до Instagram. В одну мить мільйони росіян, які вважали, що "війна далеко і їх не зачепить" відчули, що помилялися.

Instagram — найбільша соціальна мережа у росії, яка була джерелом заробітків не лише місцевим інфлюенсерам та блогерам, але й тисячам дрібних підприємців. Для останніх соціальна мережа була основним каналом збуту товарів: від книг до дитячого одягу. В одну мить весь цей дрібний бізнес перестав існувати.

За підрахунками Forbes, реклама в Instagram принесла російським блогерам близько 211 млн доларів. І це лише офіційні задекларовані доходи.

Реальні ж втрати економіки від закриття соціальної мережі можуть бути у десятки разів більшими. Тим більше, що обійти заборону соціальної мережі буде не так просто: російська влада блокує популярні VPN-сервіси.

Однак зникнення інстаграму — лише верхівка айсбергу тих втрат, які вже зазнав російський ринок реклами. Через масовий бойкот росії провідними західними компаніями весь ринок реклами скоротиться у рази.

У топ-30 найбільших рекламодавців Росії більша частина — іноземні бренди. 13 з 16 вже заявили про вихід з Росії або призупинення бізнесу. У тому числі про зняття всієї реклами.

Втрати ринку лише від найбільших рекламодавців можуть скласти 51 млрд рублів, які були джерелом заробітку російських пропагандистських медіа. Крім цього, звуження рекламного ринку неминуче призведе до зменшення кількості робочих місць у сфері послуг та креативних індустріях.

Тінь дефолту

Після закриття Instagram російські блогери масово ринули до російських соцмереж. Хоча зрозуміло, що там вони не зможуть компенсувати своїх втрат. Тим більше, що найбільша російська соціальна мережа — "Вконтакті" — сама знаходиться у стані дефолту.

Вже 16 березня власники бондів російської соціальної мережі зможуть вимагати від її керівництва дострокового погашення боргу на 400 млн доларів. Фактично, компаній допустить за ними дефолт.

Цього ж дня дефолт може допустити й сама російська федерація. Вона має сплатити купон за своїми євробондами на 117 млн доларів. Однак у російському уряді вже повідомили, що виплата коштів відбудеться не у валюті, а у рублях. Попри те, що умови випуску цих цінних паперів не передбачають такої можливості.

Внаслідок того, що донедавна кредитні рейтинги Росії були досить високими, її боргом володіють чимало інституцій включно з суверенними фондами у всьому світі. Хоча борг є значним, дефолт за ним не системної проблеми для фінансових ринків вважають в МВФ.

Наразі усі провідні рейтингові агентства світу вважають, що дефолт росії неминучий. Вперше у новітній історії кредитний рейтинг рф нижчий, ніж кредитний рейтинг України.

S.T.A.L.K.E.R. для росіян наживо, а не на комп’ютері

За вівторок співпрацю з росією припинили 9 міжнародних компаній від авіаперевізників до виробників комп’ютерних ігор. 13 брендів зникають з російського ринку. Ще три компанії обмежують роботу з країною-агресором.

Якщо всі компанії, які сьогодні розглядають можливість припинити діяльність в росії, приймуть таке рішення, країна втратить ще близько 5 тисяч робочих місць. Чотири тисячі наразі забезпечує італійський банк UniCredit, який наразі розглядає варіант припинення діяльності в РФ.

Ще щонайменше 750 співробітників працюють на заводі французького виробника шин Michelin, який повідомив про призупинення експорту та діяльності в росії.

Крім UniCredit, на фінансовому ринку з росією припиняють співпрацювати німецький страховик Allianz та юридична фірма Baker McKenzie. Allianz зупиняє нові угоди страхування та інвестиції. Baker McKenzie залишає російські підрозділи працювати як незалежну юридичну фірму, а на себе бере зобов’язання не працювати з афілійованими з країною-агресором особами в жодній точці планети.

Доступ до своїх продуктів та послуг для російських споживачів закривають українська студія GSC Game World (розробник гри S.T.A.L.K.E.R.), корпоративний месенджер Slack компанії Salesforce, сервіс email-розсилок для бізнесу Mailchimp, а також торговельно-інформаційна платформа Refinitiv (раніше – Reuters).

Продовжує лихоманити і ринки авіаперевезень та енергоресурсів. Ще одна авіакомпанія – Korean Air – призупинили польоти до Москви та Владивостока, а також планує облітати російський повітряний простір з міркувань безпеки.

Одразу дві компанії за день припинили операції з російською нафтою – найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor та данська судноплавна група Maersk.

На жаль, не обійшлося сьогодні без зрад. Тютюновий гігант Imperial Tobacco за шість днів передумав зупиняти роботу на російському ринку та передає всі активи і операції в РФ місцевій юрособі. Крім того, виявилося, що сервіс оплат Samsung Pay буде продовжувати працювати в росії та навіть підключить їхні картки "Мир". Тепер відповідь за світовим ринком, користувачами та інвесторами.