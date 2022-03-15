Французький виробник шин Michelin призупиняє експорт і діяльність в РФ

Один із провідних виробників шин у світі, французька Michelin Group, призупиняє промислову діяльність в РФ та експорт до РФ.

Про це йдеться у заяві компанії.

"На заводі Michelin у Давидово (Підмосков'я, РФ - ред.) працює близько 750 осіб, які виробляють шини для легкових і вантажних автомобілів, переважно для місцевого ринку.

У цьому дуже складному та невизначеному контексті пріоритетом Michelin є підтримка всіх своїх співробітників, які постраждали від цієї кризи, включаючи співробітників Michelin в Росії", - додали в Michelin.

Економічна правда