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Французький виробник шин Michelin призупиняє експорт і діяльність в РФ

Вівторок, 15 березня 2022, 17:27

Один із провідних виробників шин у світі, французька Michelin Group, призупиняє промислову діяльність в РФ та експорт до РФ.

Про це йдеться у заяві компанії.

"На заводі Michelin у Давидово (Підмосков'я, РФ - ред.) працює близько 750 осіб, які виробляють шини для легкових і вантажних автомобілів, переважно для місцевого ринку.

У цьому дуже складному та невизначеному контексті пріоритетом Michelin є підтримка всіх своїх співробітників, які постраждали від цієї кризи, включаючи співробітників Michelin в Росії", - додали в Michelin.

Економічна правда

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