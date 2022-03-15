Найбільша нафтова компанія Норвегії припиняє торгівлю російськими енергоресурсами

Найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor припиняє торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами.

Про це йдеться на їхньому сайті.

"Це означає, що Equinor не вступатиме в нові угоди або займатиметься транспортуванням нафти та нафтопродуктів з Росії", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що Equinor має певні договірні зобов'язання, які з договорів, укладених до вторгнення. Сюди входять контракти, підписані в січні цього року. Прийом цих вантажів здійснюватиметься у повній відповідності до чинних санкцій.

Нагадуємо:

Раніше Equinor розпочала процес виходу зі своїх проектів у Росії.