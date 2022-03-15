Всі розділи
Укр / Рус

Найбільша нафтова компанія Норвегії припиняє торгівлю російськими енергоресурсами

Вівторок, 15 березня 2022, 11:02

Найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor припиняє торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами.

Про це йдеться на їхньому сайті.

"Це означає, що Equinor не вступатиме в нові угоди або займатиметься транспортуванням нафти та нафтопродуктів з Росії", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що Equinor має певні договірні зобов'язання, які з договорів, укладених до вторгнення. Сюди входять контракти, підписані в січні цього року. Прийом цих вантажів здійснюватиметься у повній відповідності до чинних санкцій.

Нагадуємо:

Раніше Equinor розпочала процес виходу зі своїх проектів у Росії.

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті