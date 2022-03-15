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Розробник S.T.A.L.K.E.R. не продаватиме гру на території Росії

Вівторок, 15 березня 2022, 08:53

Українська студія GSC Game World, яка розробила серію комп'ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R., перестане продавати свою продукцію російським користувачам.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Розробники шутера оголосили, що ухвалили таке рішення у зв'язку із збройним конфліктом в Україні.

Фізичні видання S.T.A.L.K.E.R. 2 не надійдуть до магазинів РФ, вже оформлені замовлення недійсні. Гру знімуть із продажу у всіх цифрових магазинах російського регіону. Після релізу вона там не з'явиться.

Тільки ті користувачі з Росії, хто вже замовив видання у "цифрі", отримають гру.

Покупцям фізичних видань у роздробі потрібно звернутися до рітейлера, щоб їм повернули гроші. Співробітники GSC зазначили, що всі, хто купив шутер у "цифрі", також має право зробити повернення.

Розробники наголосили, що сторінка компанії ВКонтакте більше оновлюватися не буде, а всі новини про неї та її ігри публікуватимуть в інших соціальних мережах, а також на офіційному сайті.

Наразі виробництво S.T.A.L.K.E.R. 2 повністю призупинено на невизначений термін – про це співробітники GSC Game World згадували у своєму зверненні 2 березня.

Економічна правда

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РФ війна компанії

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