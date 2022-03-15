Росія втратить мільярди на рекламному ринку

У топ-30 найбільших рекламодавців Росії більше половини — іноземні бренди. 13 з 16 вже заявили про вихід з Росії, призупинення бізнесу. У тому числі про зняття всієї реклами.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Згідно з наявними даними від російських аналітиків за минулий рік, втрати рекламного ринку складуть не менше 51 млрд рублів. І це лише серед найбільших рекламодавців", - йдеться у повідомленні центру.

Серед компаній, які долучились до цього мінусу: Nestle, PepsiCo, Procter&Gamble, Volkswagen, L’oreal, Mars, McDonalds, Bayer та інші.