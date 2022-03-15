Тень дефолта и "минус" 200 миллиардов долларов без Instagram: итоги на экономическом фронте 15 марта

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Еще недавно богатая россия готовится допустить дефолт. Менее трех недель войны против Украины нанесли настолько серьезный удар экономике агрессора, что она даже в период рекордных цен на газ и нефть стала неплатежеспособной.

Банкротство россии — очередное свидетельство быстрого упадка его прежнего экономического, политического и военного "величия". Этот упадок ускоряют как санкции Запада, так и санкции россии против самой себя.

В частности, запрет россиянам пользоваться Instagram якобы из-за "призывов к насилию над россиянами" мгновенно лишил заработка тысячи блоггеров, а десяткам тысяч мелких предпринимателей отрезал главный канал сбыта товаров.

Каждый следующий день агрессии россии против Украины приближает ее к новым, еще более жестким санкциям, которые могут полностью парализовать экономику и привести к полному хаосу внутри россии.

Чем запомнилось 15 марта на экономическом фронте войны против россии?

Беспощадные самосанкции

С начала суток 14 марта в россии начали отключать доступ к Instagram. В мгновение ока миллионы россиян, считавших, что "война далеко и их не тронет" почувствовали, что ошибались.

Instagram — крупнейшая социальная сеть в россии, которая была источником заработка не только местным инфлюэнсерам и блоггерам, но и тысячам мелких предпринимателей. Для последних социальная сеть являлась основным каналом сбыта товаров: от книг до детской одежды. В мгновение ока весь этот мелкий бизнес перестал существовать.

По подсчетам Forbes, реклама в Instagram принесла российским блоггерам около 211 млн. долларов. И это только официальные задекларированные доходы.

Реальные же потери экономики от закрытия социальной сети могут быть в десятки раз больше. Тем более что обойти запрет социальной сети будет не так просто: российские власти блокируют популярные VPN-сервисы.

Однако исчезновение инстаграммы — лишь верхушка айсберга потерь, которые уже понес российский рынок рекламы. Из-за массового бойкота россии ведущими западными компаниями весь рынок рекламы сократится в разы.

В топ-30 крупнейших рекламодателей России большинство — иностранные бренды. 13 из 16 уже заявили о выходе из России или приостановлении бизнеса. В том числе о снятии всей рекламы.

Потери рынка только от крупнейших рекламодателей могут составить 51 млрд рублей, которые являлись источником заработка российских пропагандистских медов. Кроме того, сужение рекламного рынка неизбежно приведет к уменьшению количества рабочих мест в сфере услуг и креативных индустриях.

Тень дефолта

После закрытия Instagram российские блоггеры массово ринулись в российские соцсети. Хотя ясно, что там они не смогут компенсировать свои потери. Тем более что крупнейшая российская социальная сеть — "ВКонтакте" — сама находится в состоянии дефолта.

Уже 16 марта владельцы бондов российской социальной сети смогут потребовать от ее руководства досрочного погашения долга в 400 млн долларов. Фактически компаний допустит за ними дефолт.

В этот же день дефолт может допустить и самая российская федерация. Она должна оплатить купон по своим евробондам на 117 млн долларов. Однако в российском правительстве уже сообщили, что выплата денежных средств произойдет не в валюте, а в рублях. Несмотря на то, что условия выпуска этих ценных бумаг не предусматривают такую возможность.

Ввиду того, что до недавнего времени кредитные рейтинги россии были достаточно высокими, ее долгом обладают немало институтов, включая суверенные фонды во всем мире. Хотя долг значителен, дефолт за ним не системной проблемы для финансовых рынков считают в МВФ.

Все ведущие рейтинговые агентства мира считают, что дефолт россии неизбежен. Впервые в новейшей истории кредитный рейтинг россии ниже, чем кредитный рейтинг Украины.

S.T.A.L.K.E.R. для россиян вживую, а не на компьютере

Во вторник сотрудничество с россией прекратили 9 международных компаний от авиаперевозчиков до производителей компьютерных игр. 13 брендов исчезают с российского рынка. Еще три компании ограничивают работу со страной-агрессором.

Если все компании, сегодня рассматривающие возможность прекратить деятельность в россии, примут такое решение, страна потеряет еще около 5 тысяч рабочих мест. Четыре тысячи сейчас обеспечивает итальянский банк UniCredit, который рассматривает вариант прекращения деятельности в РФ.

Еще не менее 750 сотрудников работают на заводе французского производителя шин Michelin, который сообщил о приостановке экспорта и деятельности в россии.

Кроме UniCredit, на финансовом рынке с россией перестают сотрудничать немецкий страховщик Allianz и юридическая фирма Baker McKenzie. Allianz останавливает новые сделки по страхованию и инвестициям. Baker McKenzie покидает российские подразделения работать как независимую юридическую фирму, а на себя обязуется не работать с аффилированными со страной-агрессором лицами ни в одной точке планеты.

Доступ к своим продуктам и услугам для российских потребителей закрывают украинская студия GSC Game World (разработчик игры S.T.A.L.K.E.R.), корпоративный мессенджер Slack компании Salesforce, сервис email-рассылок для бизнеса Mailchimp, а также торгово-информационная платформа Refinitiv.

Продолжает лихорадить и рынки авиаперевозок и энергоресурсов. Еще одна авиакомпания – Korean Air – приостановили полеты в Москву и Владивосток, а также планирует облетать российское воздушное пространство из соображений безопасности.

Сразу две компании за день прекратили сделки с российской нефтью – крупнейшая нефтяная компания Норвегии Equinor и датская судоходная группа Maersk.

К сожалению, не обошлось сегодня без "зрад". Табачный гигант Imperial Tobacco за шесть дней передумал останавливать работу на российском рынке и передает все активы и сделки в РФ местному юрлицу. Кроме того, оказалось, что сервис оплат Samsung Pay будет продолжать работать в России и даже подключит их карты "Мир". Теперь ответ по мировому рынку, пользователям и инвесторам.