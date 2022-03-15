Торговельно-інформаційна платформа Refinitiv призупиняє доступ до своїх продуктів та послуг у РФ.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Національний банк України вітає рішення однієї з найбільших торговельно-інформаційних платформ Refinitiv (раніше – Reuters) призупинити доступ клієнтів з росії до всіх своїх продуктів та послуг.

У відповідь на звернення Нацбанку Refinitiv призупинив надання послуг у сфері передачі даних та аналітики усім клієнтам, що працюють на території росії.

Це стало наступним кроком після припинення доступу до продуктів, які містять новини та коментарі цієї компанії для клієнтів у росії", - йдеться у позиції Нацбанку.

Також очікується рішення про відключення фінустанов агресора від терміналів Bloomberg на аналогічне звернення НБУ.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк України закликав найбільші платформи для торгівлі цінними паперами Bloomberg, Refinitiv та an LSEG business (раніше Reuters) відключити російських та білоруських користувачів.

Економічна правда