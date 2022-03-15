Korean Air до кінця квітня призупиняє пасажирські і вантажні рейси до Москви

Korean Air призупиняє усі пасажирські і вантажні перевезення до Москви та Владивостока і назад до кінця квітня.

Про це компанія підтвердила у коментарі CNN.

Вантажні рейси з проміжною посадкою в Москві також включені у зупинку.

Korean Air також змінює маршрути своїх рейсів, щоб уникнути російського повітряного простору, посилаючись на "експлуатаційні проблеми та проблеми безпеки".

Рейси з Сеула до Європи будуть перенаправлені на Китай, Казахстан і Туреччину, що збільшить час польоту на 2 години 45 хвилин.

Рейси зі східних районів Північної Америки до Сеула також будуть перенаправлені через Аляску та Тихий океан, що додасть близько двох годин для деяких рейсів.

Економічна правда