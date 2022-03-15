Imperial Tobacco змінила позицію: передає активи і операції в РФ місцевій юрособі

Британська тютюнова компанія Imperial Tobacco передає свої активи і операції на російському ринку місцевій юрособі.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Після нашого оголошення від 9 березня ми почали переговори з місцевою третьою стороною про передачу наших російських активів і операцій.

Ми вважаємо, що за нинішніх обставин упорядкована передача нашого бізнесу як безперервного підприємства відповідала б інтересам наших російських колег. У нас працює 1000 людей у ​​Росії, які займаються продажами та маркетингом, а також на нашому заводі у Волгограді, і їхня безпека та благополуччя є нашим ключовим пріоритетом у цьому процесі. Ми також продовжуватимемо виплачувати їм зарплату, доки не буде завершено будь-який трансфер", - кажуть в компанії.

"Водночас ми також підтримуємо наших українських колег та їхні родини, у тому числі транспортом та житлом, щоб вони могли втекти з районів, які найбільше постраждали від конфлікту, а також допомогу в переселенні тим, хто покинув Україну", - додають в Imperial Tobacco.

Нагадаємо:

9 березня британська компанія Imperial Tobacco першою серед великих тютюнових компаній заявила про призупинення всіх продажів та виробництва в Росії.

Чотири транснаціональні тютюнові компанії – Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco – утримують близько 12,5 тисячі працівників в Росії.