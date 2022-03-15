Найбільша німецька страхова Allianz припинить страхування нового бізнесу та інвестиції у РФ

Найбільша німецька страхова компанія та одна з найбільших у світі Allianz припинить страхування нового бізнесу та не здійснюватиме нових інвестицій у Росії.

Про це повідомляє reuters.

Allianz повідомила, що на частку її операцій у Росії та Україні припало менше 0,2% виручки та операційного прибутку компанії у 2021 році. Загальний обсяг інвестицій у ці країни становить близько 0,3% інвестиційного портфеля у розмірі 808,5 млрд. євро, зазначається в повідомленні компанії.