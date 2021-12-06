Суд скасував вимогу до НБУ повернути ліцензію банку "Хрещатик"

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Верховний Суд скасував вимогу до Національного банку повернути банку "Хрещатик" банківську ліцензію.

Про це повідомляє finbalance з посиланням на рішення суду у справі №826/3021/18.

Своїм рішенням Верховний Суд частково задовольнив касаційні скарги НБУ, Фонду гарантування вкладів та ліквідатора банку "Хрещатик" у справі.

Суд скасував рішення Окружного адмінсуду м. Києва та постанову Шостого апеляційного адмінсуду щодо задоволення позовних вимог ексакціонера банку "КФ "Укрфінком".

Таким чином, було скасовано зобов`язання НБУ повернути банку "Хрещатик" банківську ліцензію і генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій. Також скасовано зобов`язання ФГВ повернути банку свідоцтво учасника Фонду та скасування запису нотаріуса про припинення юридичної особи ПАТ "КБ "Хрещатик" внаслідок ліквідації.

Зазначається, що суд під час розгляду справи застосував "антиколомойський" закон, що передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, але унеможливлює визнання недійсними договорів, укладених в процесі виведення банку із ринку.

Нагадуємо:

Верховний суд 16 травня 2019 року поновив юридичний факт неплатоспроможності банку "Хрещатик", скасувавши рішення судів трьох нижчих інстанцій про протиправність постанови НБУ про віднесення банку "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних.

5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

Як відомо, 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації.

Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.

Напередодні визнання ПАТ "КБ "Хрещатик" неплатоспроможним з банку було виведено 2,3 мілярда гривень шляхом вкладення коштів у так звані "безцінні" папери.

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Економічна правда