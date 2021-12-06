Суд отменил требование к НБУ вернуть лицензию банка "Хрещатик"
Верховный Суд отменил требование к Национальному банку вернуть банку "Хрещатик" банковскую лицензию.
Об этом сообщает finbalance со ссылкой на решение суда по делу №826/3021/18.
Своим решением Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы НБУ, Фонда гарантирования вкладов и ликвидатора банка "Хрещатик" по делу.
Суд отменил решение Окружного админсуда г. Киева и постановление Шестого апелляционного админсуда об удовлетворении исковых требований экс-акционера банка КФ "Укрфинком".
Таким образом, было отменено обязательство НБУ вернуть банку "Хрещатик" банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций. Также отменено обязательство ФГО вернуть банку свидетельство участника Фонда и отмену записи нотариуса о прекращении юридического лица ПАО "КБ "Хрещатик" в результате ликвидации.
Отмечается, что суд при рассмотрении дела применил "антиколомойский" закон, предусматривающий право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба, но исключающий признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка.
Напоминаем:
Верховный суд 16 мая 2019 года возобновил юридический факт неплатежеспособности банка "Крещатик", отменив решение судов трех низших инстанций о противоправности постановления НБУ об отнесении банка "Крещатик" к категории неплатежеспособных.
5 апреля 2016 НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.
Как известно, 24,9379% акций банка принадлежало Киевской городской государственной администрации.
Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.
В преддверии признания ПАО "КБ "Хрещатик" неплатежеспособным из банка было выведено 2,3 миллиарда гривень путем вложения средств в так называемые "бесценные" бумаги.
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Экономическая правда
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