Суд отменил требование к НБУ вернуть лицензию банка "Хрещатик"

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Верховный Суд отменил требование к Национальному банку вернуть банку "Хрещатик" банковскую лицензию.

Об этом сообщает finbalance со ссылкой на решение суда по делу №826/3021/18.

Своим решением Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы НБУ, Фонда гарантирования вкладов и ликвидатора банка "Хрещатик" по делу.

Суд отменил решение Окружного админсуда г. Киева и постановление Шестого апелляционного админсуда об удовлетворении исковых требований экс-акционера банка КФ "Укрфинком".

Таким образом, было отменено обязательство НБУ вернуть банку "Хрещатик" банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций. Также отменено обязательство ФГО вернуть банку свидетельство участника Фонда и отмену записи нотариуса о прекращении юридического лица ПАО "КБ "Хрещатик" в результате ликвидации.

Отмечается, что суд при рассмотрении дела применил "антиколомойский" закон, предусматривающий право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба, но исключающий признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка.

Напоминаем:

Верховный суд 16 мая 2019 года возобновил юридический факт неплатежеспособности банка "Крещатик", отменив решение судов трех низших инстанций о противоправности постановления НБУ об отнесении банка "Крещатик" к категории неплатежеспособных.

5 апреля 2016 НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

Как известно, 24,9379% акций банка принадлежало Киевской городской государственной администрации.

Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

В преддверии признания ПАО "КБ "Хрещатик" неплатежеспособным из банка было выведено 2,3 миллиарда гривень путем вложения средств в так называемые "бесценные" бумаги.

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Экономическая правда