З банку "Хрещатик" перед банкрутством вивели 2,3 мільярда — Фонд гарантування

Напередодні визнання ПАТ "КБ "Хрещатик" неплатоспроможним з банку було виведено 2,3 мілярда гривень шляхом вкладення коштів у так звані "безцінні" папери.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"Однією зі схем, реалізованих напередодні запровадження у банку тимчасової адміністрації, стали операції з купівлі "(без)цінних" паперів компаній, що мають усі ознаки фіктивності. Це, наприклад, компанії, що не мають на балансі жодних активів, обігових коштів, часто зареєстровані за однією юридичною адресою, а у штаті мають всього кілька працівників", - заявили у Фонді.

"На момент запровадження тимчасової адміністрації таких облігацій на балансі ПАТ "КБ "Хрещатик" було виявлено загалом на 2,3 млрд грн. При цьому, майже 85% з них виявились незабезпеченими, і у 91,8% випадків емітенти виявилися пов’язаними з банком особами. Після того, як термін погашення облігацій сплив, кошти банку повернуті не були", - йдеться в повідомленні.

У Фонді зазначають, що за виявленими фактами до правоохоронних органів спрямовано 77 заяв, мета яких - стягнення цих збитків з акціонерів.

Як відомо, 84% кредитного портфелю юридичних осіб банку – інсайдерські, 85% цінних паперів – "сміттєві". 52% у структурі активів ПАТ "КБ "Хрещатик", на суму 4,305 млрд грн, – це кредити. Із них абсолютна більшість (93%) – кредити юридичних осіб.

Попри те, що "на папері" вартість кредитів корпоративних клієнтів становить 4,006 млрд грн, за незалежною оцінкою вона майже уп’ятеро менша і становить 834,36 млн грн.

Вкладникам банку ПАТ "КБ "Хрещатик" Фондом виплачено 2,8 млрд грн, при цьому сума надходжень від продажу та управління активами банку на 1 січня 2019 року становить 959 млн грн.

Раніше у Фонді гарантування вкладів повідомили, що комплексний аналіз неплатоспроможного банку "Хрещатик" свідчить про причетність керівництва фінустанови і його власників до збитків на суму понад 2,5 мільярда гривень.

Нагадуємо:

5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

Як відомо, 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації.

Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.

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Економічна правда