Банківська система продовжує працювати стабільно 

Банківська система мобілізувалася на 200% для забезпечення роботи та виконання своїх функцій, система електронних платежів надалі працює без збоїв.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Забезпечено можливості для зняття коштів, тимчасові ліміти на зняття готівки дозволяють повністю закрити першочергові потреби. Банки за можливості підкріплюють банкомати готівкою, а НБУ – каси банків та їхню ліквідність.

Обмеження на безготівкові розрахунки відсутні, система електронних платежів працює без перебоїв. Національний банк не вводив обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема на розрахунки через POS-термінали у точках торговельних мереж.