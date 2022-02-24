Банки і енергетика працюють в штатному режимі, на АЗС є дефіцит палива – ОП

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В Офісі президента заявили, що енергетичний та банківський сектори працюють в штатному режимі, на заправках є дефіцит палива.

Про це на бррифінгу заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Окрім підприємств, які зазнали прямого нападу збройних сил РФ, все інше працює в штатному режимі, якщо це можна назвати штатним режимом надзвичайної ситуації", - сказав Подоляк.

"Банківський сектор. Банківська система працює в штатному режимі, введені ліміти до 100 тис грн на зняття готівки, декілька годин тому були часткові перебої з можливістю оплатити карткою, це все є локальними проявами кібератак, які йдуть по нашим галузям", - продовжив він.

За його словами, в банківському секторі все достатньо контрольовано.

"В енергетиці в нас все працює: АЕС, ГЕС всі працюють в штатному режимі, там, безумовно, посилена охорона, але вона вже була посилена протягом декількох тижнів. Сьогодні там виставлена додаткова охорона. У нас немає сьогодні блекаутів ніяких поки що.

Так само, як я і говорив про інтернет і мобільний зв'язок. Все працює в штатному режимі з окремими перевантаженнями, які є на окремих напрямках - ми стараємось це все швидко владнати", - додав радник Єрмака.

Щодо портів Подоляк сказав, що українські порти сьогодні закриті військовими.

"Дороги - великі магістралі працюють в штатному режимі, є деяке перевантаження в західному напрямку.

Щодо палива на заправках - маємо спекулятивний високий попит, тому є дефіцит палива. Зараз вирішується, як ми будемо вирішувати ці питання.

Тобто, те, як і в якій кількості ми будемо завозити паливо на автозаправки. Проблема з паливом невелика є", - визнав радник голови ОП.

Щодо товарів загального попиту Подоляк сказав, що складські запаси є на 15-20 днів.

За його словами, якщо буде спекулятивний попит, запаси знижуватимуться, але це питання вирішуватимуть в оперативному режимі прем'єром і економічним штабом.

Економічна правда