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Альфа-банк тимчасово зачиняє відділення, проблеми з онлайн-банкінгом

Четвер, 24 лютого 2022, 12:57 - Дана Гордійчук

В застосунку для онлайн-банкінгу Альфа-банку Sense тимчасово не працює обмін валют та отримання кредиту, відділення наразі не працюють.

Про це повідомила пресслужба Альфа-банку.

"Ми робимо все, щоб наші послуги працювали. Тимчасово не працюють обмін валют та отримання кредиту в Sense. Також поки що відділення банку не будуть відкриті. 

Банкомати працюють - у тому числі на видачу готівки", – повідомили у банку.

У такому режимі банк працюватиме до роз'яснень, які мають надійти від НБУ. 

Нагадуємо:

Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

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