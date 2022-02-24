Альфа-банк тимчасово зачиняє відділення, проблеми з онлайн-банкінгом

В застосунку для онлайн-банкінгу Альфа-банку Sense тимчасово не працює обмін валют та отримання кредиту, відділення наразі не працюють.

Про це повідомила пресслужба Альфа-банку.

"Ми робимо все, щоб наші послуги працювали. Тимчасово не працюють обмін валют та отримання кредиту в Sense. Також поки що відділення банку не будуть відкриті.

Банкомати працюють - у тому числі на видачу готівки", – повідомили у банку.

У такому режимі банк працюватиме до роз'яснень, які мають надійти від НБУ.

Нагадуємо:

Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.