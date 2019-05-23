Верховний суд відновив факт неплатоспроможності банку "Хрещатик"

Верховний суд 16 травня 2019 року поновив юридичний факт неплатоспроможності банку "Хрещатик", скасувавши рішення судів трьох нижчих інстанцій про протиправність постанови НБУ про віднесення банку "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомив Національний банк у Facebook.

Верховний суд направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Регулятор нагадав, що клієнти цього банку в липні 2016 року звернулися до суду з позовом до Нацбанку, в якому просили визнати протиправним віднесення банку "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних, і суди трьох інстанцій задовольнили цей позов.

НБУ зазначив, що одним з аргументів для прийняття судових рішень стало те, що банк перебував у категорії проблемних тільки один день, проте проігнорували той факт, що підставою для рішення регулятора було порушення нормативів.

У зв'язку з цим Нацбанк ще в жовтні 2017 року звернувся до Верховного суду України з заявою про перегляд рішення судів, і суд вищої інстанції частково задовольнив його.

Нагадуємо:

5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

Як відомо, 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації.

Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.

Напередодні визнання ПАТ "КБ "Хрещатик" неплатоспроможним з банку було виведено 2,3 мілярда гривень шляхом вкладення коштів у так звані "безцінні" папери.

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Економічна правда