За тиждень "Доступних кредитів" видали на понад мільярд

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Від старту програми "Доступних кредитів" під 5,7 або 9% уповноважені банки видали 23 494 кредитів на загальну суму 58,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За останній тиждень було видано 1606 кредитів на загальну суму 1,2 млрд грн.

У загальному розрізі 20,8 млрд грн були видані в якості рефінансу, 7 млрд грн – на інвестиційні цілі. Ще 30,9 млрд грн підприємці отримали у якості антикризових кредитів.

На 25 серпня Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 36-ма банками.

Детальніше читайте у матеріалі: Програма не досягла цілі: банки просять згорнути антикризові кредити 5-7-9 від Зеленського

Нагадуємо:

Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

В листі голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук від імені всіх членів Форуму заявляє, що наразі бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину та не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу.

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" будуть переглядати у 2022 році - зокрема, уряд може відмовитися від кредитування підприємств, які направляють гроші на поточну діяльність, повідомив ЕП співрозмовник у Мінфіні.

Приватбанк не підтримує заяви Форуму провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, щодо можливого скорочення програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Економічна правда