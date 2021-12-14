Новий заступник Єрмака пояснив, як в Офісі "запускатимуть" економіку

Ростислав Шурма опу

Новопризначений заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма працюватиме над проєктами стимулювання секторів економіки з великим мультиплікатором.

Про це він розповів у інтерв'ю Forbes.

"Я відповідаю за запуск економіки та структурні зміни у всіх економічних питаннях. Ми готуємо великий проєкт із стимулювання тих секторів економіки, де є високий рівень локалізації та великий мультиплікатор в економічному ланцюжку", – заявив Шурма.

За його словами, влада робитиме це через стимулювання попиту, а не шляхом прямих дотацій.

На посаді заступника Андрія Єрмака з економічних питань Шурма куруватиме програми "єПідтримка", яку називають "тисячою президента", "Економічний паспорт українця" – накопичення коштів від користування надрами для новонароджених українців – та "Українська мрія", програма доступних кредитів на купівлю житла, електромобілів, оплати навчання.

"Ключове – ми не надаватимемо пряму державну допомогу, ми створюватимемо інструменти стимулювання попиту. Так ми запустимо по ланцюжку всю економіку", – заявив Шурма.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення Ростислава Шурми заступником голови Офісу президента.

Шурма на посаді відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу президента. Він став наступником Юлії Свириденко, яку у листопаді було призначено першою віцепрем’єркою - міністеркою економіки.

До призначення Шурма був гендиректором заводу "Запоріжсталь" (2012 - 2019), який входить до групи "Метінвест" РІната Ахметова.

Також новий заступник працював фінансовим директором Макіївського металургійного заводу ("Метінвест"), заступником директора металургійного дивізіону "Метінвест".

Був членом наглядової ради Маріупольського металургійного комбінату ("Метінвест"), головою наглядової ради заводу "Промет" (Болгарія, "Метінвест"), членом ради директорів "Метінвест-Траметал" (Італія).

Був головою Запорізької регіональної організації партії "Опозиційний блок".

У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради "Укроборонпрому".