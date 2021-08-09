Програму кредитів "5-7-9%" будуть переглядати у 2022 році – джерело

фото: міністерство фінансів

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" будуть переглядати у 2022 році - зокрема, уряд може відмовитися від кредитування підприємств, які направляють гроші на поточну діяльність.

Про це повідомив співрозмовник ЕП у Мінфіні, йдеться у статті Ярослава Вінокурова та Миколи Максимчука на Економічній правді.

"Доти ж кошти платників податків ніяк не стимулюватимуть заробітчан повернутися додому, а використовуватимуться підприємствами, яким така підтримка потрібна найменше", - йдеться у статті.

При цьому, приватні банки з іноземним капіталом просять уряд та НБУ почати згортання антикризових програм до кінця 2021 року.

"Банківська ділова спільнота вважає за доцільне перейти до поступового обмеження реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%", починаючи з четвертого кварталу 2021 року, та подальшого її припинення або суттєвої трансформації з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів", - зазначається в листі.

Водночас у відповіді на запит ЕП Міністерство фінансів повідомило, що антикризовий компонент програми діятиме тимчасово - до кінця карантину та протягом 90 днів після його завершення.

Однак там не уточнили, коли уряд планує завершити карантин.

"Навіть суттєве падіння показників поширення коронавірусу влітку 2021 року, зростання ділової активності та витрат українців не стали достатніми причинами для скасування антикризової підтримки бізнесу", - пишуть автори статті.

"Наразі програма направлена на відновлення ринку. Планується, що після скасування карантину програма буде переорієнтована на розвиток, тобто пріоритетним стане інвестиційний компонент", - зазначили в Мінфіні.

Хоча ще у березні 2021 року міністр Сергій Марченко визнавав: програма потребує серйозного доопрацювання, оскільки бюджетні кошти потрапляють не тим, кому вони потрібні найбільше.

"Ми не можемо встановити обмеження, щоб кредити не видавалися певній галузі, це неправильно. До того ж багато аграріїв у 2020 році постраждали від посухи, їх також важливо підтримувати. На мій погляд, необхідно зібрати інформацію та вдосконалити вимоги до учасників", - сказав Марченко.

Нагадаємо:

Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Детальніше читайте у матеріалі: Програма не досягла цілі: банки просять згорнути антикризові кредити 5-7-9 від Зеленського

Економічна правда