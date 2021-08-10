Приватбанк виступає проти скорочення програми "5-7-9"

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Приватбанк не підтримує заяви Форуму провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, щодо можливого скорочення програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляється на сайті банку.

"Програма пільгового кредитування стала першою за всю історію незалежної України суттєвою та реальною допомогою розвитку підприємництва з боку держави, й ми як банк, клієнти якого отримують кожний четвертий такий кредит, активно виступаємо за продовження та розширення програми "5-7-9", - заявив кервник дирекцї по роботі з бізнес-клієнтами Приватбанку Євген Заіграєв.

"Концентруючись на реальній підтримці бізнесу - кредитуванні інвестиційних проектів та стартапів, ПриватБанк не підтримує заяви колег щодо можливого скорочення програми, та вважає, що конкурентна боротьба на банківському ринку повинна вестися методами, які не заважають розвитку бізнесу та економіки", - додав він.

Нагадаємо:

Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

В листі голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук від імені всіх членів Форуму заявляє, що наразі бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину та не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу.

Іншими словами: кошти платників податків спрямовані на пільгові кредити витрачаються не за призначенням, а виграють від них стійкі та цілком платоспроможні підприємства.

"Якщо за даними "Райффайзен Банку" скласти типовий портрет учасника програми, то це буде діюче підприємство сільського господарства, що отримало антикризовий кредит або рефінансування.

Здебільшого подібні підприємства є доволі стійкими, не зазнали значних втрат від згортання ділової активності у 2020 році та намагаються легально зменшити видатки від фінансової діяльності", – зазначається в листі.

За даними Мінекономіки, на 2 серпня частка підприємств агросектору, які оформили пільгові кредити від початку роботи програми, сягає 46%. Левову частину цих кредитів видавали на початку цього року, у період посівної.

В листі наголошується: якщо залишити програму працювати так і надалі, то вона нестиме низку ризиків як для самих позичальників, так і для економіки в цілому.

На 3 серпня Форум провідних міжнародних фінансових установ так і не отримав відповідей ні від Міністерства фінансів ні від Національного банку.

Детальніше читайте у матеріалі: Програма не досягла цілі: банки просять згорнути антикризові кредити 5-7-9 від Зеленського

Економічна правда