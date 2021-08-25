За неделю "Доступных кредитов" выдали более чем на миллиард

ФОТО НБУ/FLICKR

От старта программы "Доступные кредиты" под 5,7 или 9% уполномоченные банки выдали 23 494 кредитов на общую сумму 58,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За последнюю неделю было выдано 1606 кредитов на общую сумму 1,2 млрд грн.

В общем разрезе 20,8 млрд грн были выданы в качестве рефинанса, 7 млрд грн - на инвестиционные цели. Еще 30,9 млрд грн предприниматели получили в качестве антикризисных кредитов.

На 25 августа Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 36-ю банками.

Подробнее читайте в материале: Программа не достигла цели: банки просят свернуть антикризисные кредиты 5-7-9 от Зеленского

Напоминаем:

Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающие в Украине, направил письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В письме глава правления "Райффайзен Банка" Александр Писарук от имени всех членов Форума заявляет, что сейчас бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина и не на финансирование инвестиционных проектов или создание новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будут пересматривать в 2022 году - в частности, правительство может отказаться от кредитования предприятий, которые направляют деньги на текущую деятельность, сообщил ЭП источник в Минфине.

Приватбанк не поддерживает заявления Форума ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, относительно возможного сокращения программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Экономическая правда