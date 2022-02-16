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Програму кредитних гарантій для бізнесу розширили на ще два банки

Середа, 16 лютого 2022, 18:57 - Дана Гордійчук
 
фото нбу

Програму підтримки малого та середнього бізнесу шляхом надання кредитних гарантій розширили на ще два банки.

Про це відомо з документів до засідання Кабінету міністрів, прем’єр Денис Шмигаль у Telegram.

Таким чином банки зможуть видавати кредити для мікро- й малого бізнесу під часткове гарантування з боку держави.

Загальний обсяг програми на цей рік становить 10 млрд грн. Наразі надано держгарантій уже більш ніж на 8 мільярдів гривень.

Так, до програми долучаться "Банк Кредит Дніпро" та банк "Південний".

Кредитні гарантії означають, що у разі, якщо бізнесу не вдасться виплатити за своїм кредитом, за нього це зробить держава.

Нагадуємо:

У програмі уряду по державним гарантіям під кредити для мікро- і малого бізнесу взяли участь 11 банків: з держбюджету за 2020 рік виділили майже 4 млрд грн, а портфель таких кредитів може сягнути 7,8 млрд грн.

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фінанси кредитування бізнес

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