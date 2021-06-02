Наглядова рада Укроборонпрому не отримуватиме зарплатні до трансформації 

До трансформації Укроборонпрому у групи компаній та створення холдинґ "Оборонні системи України" члени наглядової ради компанії не отримуватимуть заробітної плати.

Про це директор Укроборонпрому Юрій Гусєв розповів під час пресконференції.

"Наглядова рада зараз не отримує зарплати, а в майбутньому, коли відбудеться трансформація Укроборонпрому в групи компаній, тоді наглядова рада головної холдинґової компанії "Оборонні системи України" буде отримувати зарплату", – розповів Гусєв.

Директор компанії зазначив, що це наразі передбачено законопроєктами, що, очікує він, найближчим часом потраплять на розгляд до парламенту.

Водночас, пояснив Гусєв, у новій компанії, що з’явиться внаслідок трансформації, буде новий склад наглядової ради, що обиратиметься та призначатиметься за визначеними у законодавстві процедурами.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський увів до складу Наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" радника голови ОП Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу Володимира Горбуліна.

Президента Київської школи економіки, радника голови Офісу президента одноголосно обрали новим головою наглядової ради "Укроборонпрому".

Економічна правда