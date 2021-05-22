Зміни у наглядовій раді Укроборонпрому: Горбуліна виключено, введено Милованова та ще двох нових членів
Субота, 22 травня 2021, 11:01
Президент Володимир Зеленський увів до складу Наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" радника голови ОП Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу Володимира Горбуліна.
Про це йдеться у відповідних указах №208 і №209, що оприлюднено на сайті ОП.
Також Зеленський скасував дії указів №734, №747, №23, №242 і №424 від 2019 і 2020 років відповідно.
Зазначається, що укази набувають чинності з дня опублікування.
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