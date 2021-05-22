Зміни у наглядовій раді Укроборонпрому: Горбуліна виключено, введено Милованова та ще двох нових членів

Президент Володимир Зеленський увів до складу Наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" радника голови ОП Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу Володимира Горбуліна.

Про це йдеться у відповідних указах №208 і №209, що оприлюднено на сайті ОП.

Також Зеленський скасував дії указів №734, №747, №23, №242 і №424 від 2019 і 2020 років відповідно.

Зазначається, що укази набувають чинності з дня опублікування.