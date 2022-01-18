Підприємства Укроборонпрому збільшили виробництво на чверть

Укроборонпром

За січень-грудень 2021 року підприємства Укроборонпрому наростили обсяги виробництва озброєння, військової техніки та іншої продукції до 39 мільярдів гривень, що на 24% або 7,6 мільярда більше, ніж торік.

Про це повідомили в пресслужбі ДК "Укроборонпром".

"У 2021 році підприємства Укроборонпрому збільшили обсяг виробництва на 24%. Ми відповідально озброювали нашу армію та виконували зовнішньоекономічні контракти", – розповів заступник генерального директора з виробництва Укроборонпрому Ігор Фоменко.

Зазначається, що найбільше у 2021 році підприємства виготовили (включно з модернізацією, ремонтом та наданими послугами) авіаційної техніки та обладнання – на 15,7 млрд грн. Це на 4,1 млрд грн або на 36% більше, ніж 2020 року.

В той час зросло й виробництво високоточної зброї та боєприпасів: у 2021 році обсяг виробленої продукції склав 8,6 млрд грн, що на 34% або 2,2 млрд грн більше, ніж у 2020 році. Зросло також виробництво військово-морської техніки на 19% - 4,6 млрд грн порівняно з 3,9 млрд грн у 2020 році.

Збільшення обсягів виготовленої продукції та наданих послуг спостерігається і на підприємствах радіолокації, радіозв’язку і спеціального приладобудування. Мова йде про 2,8 млрд грн, що на 7% порівняно з 2020 роком.

Виробництво бронетанкової техніки у 2021 році залишилося на рівні 2020 року – 5,7 млрд грн. На інші напрямки виробництва, зокрема, продукції цивільного призначення припадає понад 1,5 млрд грн.

Всього підприємства концерну виготовили, модернізували, відновили та відремонтували минулого року понад 3300 одиниць озброєння та військової техніки.

Економічна правда