У ДБР заявили про затримання посадовця підприємства "Укроборонпрому" на хабарі. В УОП наголошують: не стосується держави

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику гендиректора одного з державних підприємств концерну "Укроборонпром", який просив у представника іноземної компанії понад 80 тисяч гривень за "послугу".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

В повідомленні Бюро йдеться, що посадовець обіцяв за ці гроші посприяти іноземному товариству оборонної промисловості в отриманні позитивної відповіді для експортної операції.

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"Зокрема, він гарантував вплив на Державну службу експортного контролю України щодо надання листа-роз’яснення про те, що нібито одна з деталей до кулемета не є товаром військового та подвійного призначення і не підлягає експортному контролю", – йдеться у повідомленні.

В той же час у пресслужбі "Укроборонпрому" заявили, що Державне бюро розслідувань провело окремі процесуальні дії щодо посадової особи державного підприємства ДГЗП "Спецтехноекспорт", яке входить до складу ДК "Укроборонпром".

Там зазначили, що діяння посадової особи "жодним чином не стосується роботи зазначеної особи на підприємстві, а також жодним чином не пов’язане з діяльністю підприємств Укроборонпрому та самого Концерну".

"Інформація обходить винятково особисте життя людини і не пов’язана з його посадою на державному підприємстві", – повідомили в УОП.

"З огляду на те, що ухвалення рішення, за яке, нібито, отримувалася неправомірна вигода, належить до компетенції органу, що не входить до складу ДК "Укроборонпром", вищевказана посадова особа не використовувала та не могла використовувати надані їй повноваження", – заявили в державному концерні.

Економічна правда