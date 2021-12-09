Кабмін ухвалив рішення про перетворення "Укроборонпрому" на акціонерне товариство

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Кабмін ухвалив рішення про перетворення ДК "Укроборонпром" на акціонерне товариство та погодив реорганізацію його 43 стратегічних підприємств-учасників у господарські товариства, які перебуватимуть під 100%-им контролем держави.

Відповідні постанову і розпорядження уряд схвалив 9 грудня, повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром".

У концерні нагадали що 1 жовтня цього року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", ключова мета якого - підвищення обороноздатності, економічної безпеки і захисту інтересів України шляхом запровадження корпоративної моделі управління на підприємствах державного ОПК.

"Концерн припинить своє існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі Україна.

Державні унітарні та казенні підприємства Укроборонпрому будуть реорганізовані у господарські товариства (акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю), які також перебуватимуть під 100%-им контролем та належитимуть державі", - додали в концерні.

Зазначається, що трансформація Укроборонпрому передбачатиме:

впровадження моделі корпоративного управління на підприємствах – згідно зі стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), – що дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та політичний тиск;

трансфер новітніх технологій, які необхідні, щоб виробляти сучасне високотехнологічне озброєння та військову техніку для потреб Збройних Сил України;

створення спільних проєктів, програм та підприємств з закордонними партнерами з країн-партнерів, що відкриє нові можливості для підприємств ОПК України;

залучення інвестицій, зокрема іноземних, з метою модернізації виробництва та впровадження інновацій.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Ним пропонується визначити особливості перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, державних унітарних підприємств, в тому числі казенних підприємств, що входять до складу концерну – в господарські товариства.

Зокрема, пропонується врегулювати проведення реформування Концерну та його учасників у три етапи.

Перший етап реформування передбачає підготовку учасників Концерну до реорганізації і перетворення Концерну в акціонерне товариство.

Другий етап реформування передбачає створення галузевих бізнес-об'єднань в організаційно-правовій формі акціонерних товариств, а також утворення господарських товариств на базі підприємств, включених до складу "Укроборонпрому".

На третьому етапі має завершитися перетворення Концерну в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатиме державі.

Економічна правда