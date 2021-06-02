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Наблюдательный совет Укроборонпрома не будет получать зарплаты до трансформации

Среда, 2 июня 2021, 14:39
 

До трансформации Укроборонпрома у группы компаний и создания холдинга "Оборонительные системы Украины" члены наблюдательного совета компании не будут получать заработной платы.

Об этом директор Укроборонпрома Юрий Гусев рассказал во время пресс-конференции.

"Наблюдательный совет сейчас не получает зарплаты, а в будущем, когда произойдет трансформация Укроборонпрома в группу компаний, тогда наблюдательный совет главной холдинговой компании "Оборонительные системы Украины" будет получать зарплату", - рассказал Гусев.

Директор компании отметил, что это пока предусмотрено законопроектами, которые ожидает он, в ближайшее время попадут на рассмотрение в парламент.

В то же время, пояснил Гусев, в новой компании, которая появится в результате трансформации, будет новый состав наблюдательного совета, который будет избираться и назначаться по определенным в законодательстве процедурами.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" советника председателя ОП Тимофея Милованова, бывшего члена наблюдательного совета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурма, а также исключил из состава Владимира Горбулина.

Президента Киевской школы экономики, советника председателя Офиса президента единогласно избрали новым председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Экономическая правда

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