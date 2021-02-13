"Потрібен більший прогрес": місія МВФ завершила роботу

Місія МВФ завершила роботу в Україні, зауваживши, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.

Про це йдеться у прес-релізі МВФ.

Повідомляється, що у період з 21 по 23 грудня та з 11 січня по 12 лютого фахівці МВФ обговорили з представниками влади України прогрес у впровадженні заходів та реформ, що є частиною підтриманої угодою стенд-бай програми дій влади.

Дискусії фокусувалися на посиленні управління НБУ; поліпшенні законодавчого та регулятивного підгрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення; заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі; законодавчих ініціативах щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходів у секторі енергетики.

"Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть", - резюмував результати роботи постійний представник МВФ Йоста Люнгман.

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Нагадаємо:

Щоб завершити огляд і наблизитись до рішення щодо продовження фінансування за поточною програмою stand-by, місія МВФ має визначити політику економічного розвитку в Україні та проведення реформ.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що робота місії МВФ в Україні продовжена на 7-10 днів, за його словами, надходження коштів від Фонду - "більше питання технічне".

Аналітики інвестбанку JP Morgan очікують, що staff-level agreement між Україною і МВФ може бути укладений за підсумками місії Фонду у січні, але виплата коштів у січні-березні цього року малоймовірна.

Україна все ще може отримати транш від МВФ у 1 кварталі 2021 року попри запровадження держрегулювання цін на газ, проте більш консервативний сценарій передбачає отримання траншу у квітні-червні 2021 року, йдеться у прогнозі аналітиків Bank of America.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

У Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ще 2 транші по 700 млн доларів від МВФ перенесені на 2021 рік.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив графік погашення боргів Україною до 2036 року, цьогоріч необхідно сплатити 1,67 мільярда доларів.