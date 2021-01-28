Марченко: Місія МВФ в Україні продовжена на 7-10 днів

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що робота місії МВФ в Україні продовжена на 7-10 днів, за його словами, надходження коштів від Фонду - "більше питання технічне".

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Для нас принципово залишатися в програмі МВФ. Ми зараз в активній стадії перемовин. У нас продовжена місія на 7-10 днів. Є сподівання, що за цей час ми фіналізуємо меморандум і чітко зрозумієм, які ми на себе можемо взяти зобов'язання.

З приводу надходження коштів, я вважаю, це більше питання технічне. Звичайно, нам би хотілось їх отримати ще в минулому році, є так як є. Головне для нас залишається, що ми поступово виконуємо взяті на себе зобов'язання і робимо ті кроки, щоб бути надійним партнером", - заявив Марченко.

На питання, чи пауза у ринку газу є причиною продовження перемовин та затримки з траншем, він відповів:

"Запуск ринку газу - це одне із наших зобов'язань, яке ми на себе брали. Тому через ці зміни з граничною ціною, звичайно, виникають питання у наших партнерів. Вони ставлять питання: "Запропонуйте чітку модель, як ви бачете, щоб такі ситуації не повторились у майбутньому".

При цьому, вони розуміють, що прийняте нами рішення досить нагальне з точки зору захисту громадян. Це в процесі обговорення, йдуть активні консультації".

"Ми поки не бачимо критичних застережень, які б нам не дозволяти продовжити програму співпраці", - сказав Марченко.

"Ситуація достатньо стабільна. Так, нам треба продовжити співпрацю з МВФ. Те, що говорить JP Morgan щодо вартості активів, - з точки зору приватизації це може бути проблема (12 мільярдів гривень доходу від приватизації закладено в бюджет).

Це критично - ні, не критично. Програма то є, неважливо, коли прийдуть гроші", - додав радник президента з питань економіки Олег Устенко, коментуючи прогноз JP Morgan щодо траншу МВФ Україні.

Нагадаємо:

Аналітики інвестбанку JP Morgan очікують, що staff-level agreement між Україною і МВФ може бути укладений за підсумками місії Фонду у січні, але виплата коштів у січні-березні цього року малоймовірна.

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Економічна правда