Цьогоріч Україна має погасити понад 1,7 мільярда доларів боргу МВФ 

Міжнародний валютний фонд оприлюднив графік погашення боргів Україною до 2036 року, цьогоріч необхідно сплатити 1,67 мільярда доларів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

Графік погашення опублікований у спеціальних правах запозичення (СПЗ, SDR) - резервному засобі, що емітується МВФ. 1 SDR дорівнює близько 1,45 долара.

Так, всього Україна до 2036 року має повернути 8,06 мільярда SDR, що еквівалентно 11,69 мільярда доларів.

Вже цьогоріч Україна має сплатити 1,15 млрд SDR, або 1,67 мільярда доларів.

У 2022 році передбачається сплата 1,7 млрд SDR, тобто 2,5 млрд доларів.

Нагадаємо:

Україна цього року мала б отримати ще 2 транші по 700 млн доларів від МВФ, але вони перенесені на наступний рік.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Україна не має на меті відмовитись від кредитних відносин з МВФ чи іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Економічна правда