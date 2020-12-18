"Однозначно у наступному році": Шмигаль розповів, коли очікують наступного траншу МВФ

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.

Про це він сказав під час онлайн-розмови "Україна і світ у 2021 році", організованої "НВ".

Прем'єр нагадав, що Україні вдалося залучити 600 млн доларів через дорозміщення євробондів, а також 51 млрд грн - на внутрішньому ринку.

"Є пожвавлення. Приходять нерезиденти, тобто Україна сьогодні, навіть в цій кризі, є цікавою для інвесторів, зокрема іноземних. Це тішить", - сказав Шмигаль.

За його словами, "наступний транш буде однозначно в наступному році".

"Хотілося б мати це не пізніше лютого. Лютий-березень - це такі прогнози, про які ми говоримо спільно з МВФ, за умови, якщо не буде якихось знову сюрпризів", - зазначив голова уряду.

За словами Шмигаля, уряд очікує, що наступного тижня просунеться в перемовинах з МВФ.

"У нас добра співпраця з ЄС, ми отримали транш минулого тижня. Наступного тижня ми сподіваємося на прогрес в наших перемовинах з МВФ, тому у нас доволі таки непогані перспективи", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше в інтерв'ю УП Шмигаль заявив, що в уряді очікують призначення місії МВФ, від якої залежать терміни продовження спільної роботи, у найближчі дні, за його словами, "ми в будь-якому випадку зараз пройдемо цей складний період".

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в уряді розраховують на оприлюднення дати приїзду місії МВФ вже у цьому році.

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.