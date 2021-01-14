Всі розділи
Укр / Рус

Уряд провів зустріч з МВФ щодо цін на газ - Шмигаль

Четвер, 14 січня 2021, 18:33
 

Уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

"Позиція нашого Уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці", - зазначає він.

Тому, за словами Шмигаля, необхідно "знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому".

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченкорозповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

МВФ газ уряд

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Мінфіні допускають перегляд бюджету-2021 у разі відсутності співпраці з МВФ 14 січня 2021, 16:55
Місія МВФ відновила роботу в Україні 11 січня 2021, 11:11
Цьогоріч Україна має погасити понад 1,7 мільярда доларів боргу МВФ  6 січня 2021, 17:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!