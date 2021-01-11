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Місія МВФ відновила роботу в Україні

Понеділок, 11 січня 2021, 11:11
 

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на представництво Міжнародного валютного фонду.

21 грудня місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні для перегляду угоди співпраці stand-by - через COVID-19 місія працюватиме у форматі онлайн-зв'язку.

Після завершення новорічних свят місія мала поновитися у січні 2021 року.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ще 2 транші по 700 млн доларів від МВФ перенесені на 2021 рік.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив графік погашення боргів Україною до 2036 року, цьогоріч необхідно сплатити 1,67 мільярда доларів.

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