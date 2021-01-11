Місія МВФ відновила роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на представництво Міжнародного валютного фонду.

21 грудня місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні для перегляду угоди співпраці stand-by - через COVID-19 місія працюватиме у форматі онлайн-зв'язку.

Після завершення новорічних свят місія мала поновитися у січні 2021 року.

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