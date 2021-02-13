"Нужен больший прогресс": миссия МВФ завершила работу

Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

Сообщается, что в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, является частью поддержанной соглашением стенд-бай программы действий власти.

Дискуссии фокусировались на усилении управления НБУ; улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства и мероприятий в секторе энергетики.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - резюмировал результаты работы постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман.

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Напомним:

Чтобы завершить обзор и приблизиться к решению о продолжении финансирования по текущей программе stand-by, миссия МВФ должна определить политику экономического развития в Украине и проведения реформ.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".

Аналитики инвестбанка JP Morgan ожидают, что staff-level agreement между Украиной и МВФ может быть заключен по итогам миссии Фонда в январе, но выплата средств в январе-марте этого года маловероятна.

Украина все еще может получить транш от МВФ в 1 квартале 2021 года, несмотря на введение госрегулирования цен на газ, однако более консервативный сценарий предполагает получение транша в апреле-июне 2021 года, говорится в прогнозе аналитиков Bank of America

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Международный валютный фонд обнародовал график погашения долгов Украины до 2036 года, в этом году необходимо оплатить 1,67 миллиарда долларов.