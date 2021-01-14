У МВФ занепокоєні можливим "ручним керуванням" цін на газ - Марченко

У Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю Радіо НВ.

Він зазначив, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу.

"Про те, що таке рішення є можливим, наші партнери знають. В них є відповідна реакція. Вони занепокоєні, що ми в якійсь частині переглядаємо раніше взяті зобов’язання. Зараз питання полягає в тому, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням. Цим займається активно в.о. міністра енергетики. Вчора в нього, до речі, був дзвінок з МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес. Він відбувається постійно. Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане поки що немає [підстав]", - заявив міністр.

За його словами, уряд намагається пояснити представникам МВФ, що неприйняття рішення про зниження цін може мати досить негативні наслідки для економіки країни в цілому. "Тобто тут питання, наскільки ми аргументовано цю позицію будемо доводити", - сказав Марченко.

Уряд пояснює представникам Фонду, що "ми зараз в пожарному порядку вирішуємо проблему, яка виникла", - додав міністр.

Він підкреслив, що остаточного рішення щодо зниження цін наразі немає, проте це може бути зроблено найближчим часом. Також, постійно проводяться консультації, зокрема і з МВФ. Питання тарифів на газ обговорюється з початку тижня.

Нагадаємо:

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.