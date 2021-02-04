У МВФ поки не називають термінів виділення Україні наступного траншу

Щоб завершити огляд і наблизитись до рішення щодо продовження фінансування за поточною програмою stand-by, місія МВФ має визначити політику економічного розвитку в Україні та проведення реформ.

Про це заявив директор пресофісу МВФ Джеррі Райс під час брифінгу, відповідаючи на питання про можливі терміни виділення наступного траншу МВФ для України, передає "Укрфнофрм".

"Віртуальна місія на рівні персоналу, яка розпочала роботу наприкінці минулого року, перервалася на короткий час під час святкового періоду й потім поновила (контакти - ред.) і продовжує працювати зараз", - зазначив представник МВФ.

За його словами, зараз "обговорюються питання в широкому контексті" щодо програми для України.

Крім цього, за його словами, місія Фонду вивчає політику щодо економічного розвитку та реформ.

"Це є тим, що ми повинні обговорити, аби підвести фундамент для завершення огляду", - підкреслив Райс.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що робота місії МВФ в Україні продовжена на 7-10 днів, за його словами, надходження коштів від Фонду - "більше питання технічне".

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Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

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