Україна все ще може отримати транш МВФ у 1 кварталі 2021 року – Bank of America

Україна все ще може отримати транш від МВФ у 1 кварталі 2021 року попри запровадження держрегулювання цін на газ, проте більш консервативний сценарій передбачає отримання траншу у квітні-червні 2021 року.

Про це йдеться у прогнозі аналітиків Bank of America - BofA Global Research, передає "Інтерфакс-Україна".

"Високі потреби фінансування у 2021 році повинні утримати Україну у співпраці з МВФ", - заявили економісти.

Вони вважають, що МВФ може відтермінувати транш Україні у зв'язку із запровадженням заходів держрегулювання газового ринку.

"Але Фонд, швидше за все, візьме до уваги пом'якшувальні фактори такого рішення - це тимчасовий характер зниження цін на газ і надзвичайні умови пандемії. Це дозволить Україні в найближчому часі укласти staff-level agreement", - вважають в BofA.

"Додаткові ризики для загального інвестиційного процесу в Україні в основному пов'язані з обіцяним поштовхом до реформи правосуддя", - підкреслюють аналітики.

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