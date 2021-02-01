"Мотор Січ": Зеленський підписав ще один указ про санкції проти китайських інвесторів

Президент Володимир Зеленський підписав указ від 29 січня, увівши в дію рішення РНБО про нові санкції проти китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ".

Указ Зеленського та рішення РНБО опубліковані на сайті Офісу президента 29 січня.

Відповідно до указу, він набирає чинності з дня його опублікування.

Контроль за виконанням рішення про санкції Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Відповідно до додатку 1 до рішення РНБО, до санкційного списку потрапили: Ду Тао (президент компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment) та Чен Хойшен (генеральний представник компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment в Україні).

Санкції вводяться на 3 роки. Серед обмежень - обмеження торговельних операцій, заборона передання технологій, прав на об'єкти прав інтелектуальної власності, запобігання виведенню капіталів за межі України.

Відповідно до додатку 2 до рішення РНБО, санкції також запроваджуються проти наступних компаній: Twinstar Holdings SA (ця компанія через суд вимагала від АМКУ дозволу на концентрацію акцій "Мотор Січі"), JET4U SRL (зареєстрована в Молдові) та JET4U LDA (зареєстрована в Португалії).

Крім цього, МЗС України доручили "поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів".

Нагадуємо:

31 січня, у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

За повідомленням СБУ, проводяться слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів АТ "Мотор Січ".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зафіксувала порушення законодавства з боку деяких акціонерів "Мотор Січ" через організацію зборів на акціонерному товаристві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація, яка відбувається навколо "Мотор Січі", не має жодного стосунку до інвестиційного клімату в Україні загалом.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Група компаній DCH Олександра Ярославського оголосила про проведення конкурсного відбору на керівні посади "Мотор Січ".

Уряд дозволив Мін'юсту використати переговорну процедуру закупівлі юрпослуг для захисту інтересів держави у міжнародному арбітражі на суму в 3,5 млрд доларів, який ініціювали китайські інвестори "Мотор Січ".

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

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Економічна правда