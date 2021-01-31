Китайський інвестор "Мотор Січі": Україна виключила будь-яку можливість примирення

У китайському інвестора Skyrizon "Мотор Січі" прокоментували введені Україною проти їх компанії санкції, на їхню думку, це рішення повністю виключило будь-яку можливість примирення між двома сторонами.

Про це йдеться на сайті акціонерів.

За їх словами, оскільки в указах Президента не вказані конкретні причини введення санкцій. Є підстави вважати, що це навмисні дії України, з метою недопущення реалізації проекту міжнародного співробітництва.

"У нас є підстави вважати, що такі дії збігаються з метою дій Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США, від 14 січня 2021 року про включення компанії" SKYRIZON "в список військових кінцевих користувачів (MEU)", - йдеться в повідомленні.

У компанії розповіли, що після вступу в силу санкцій (блокування активів, обмеження торгових операцій, обмеження в'їзду на територію України включаючи транзит), компанія буде змушена перервати загальноприйняті ділові відносини з "Мотор Січ", що спричинить величезні непоправні збитки.

"Ми рішуче виступаємо проти злочинних дій держави України, що стосуються підміни концепцій національної безпеки, змішання правди з брехнею, політизації нормальної економічної і торгової діяльності", - відзначили там.

Ми будемо використовувати всі можливі юридичні засоби для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів, додали в Skyrizon.

Нагадуємо:

Сьогодні, 31 січня, у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зафіксувала порушення законодавства з боку деяких акціонерів "Мотор Січ" через організацію зборів на акціонерному товаристві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація, яка відбувається навколо "Мотор Січі", не має жодного стосунку до інвестиційного клімату в Україні загалом.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Група компаній DCH Олександра Ярославського оголосила про проведення конкурсного відбору на керівні посади "Мотор Січ".

Уряд дозволив Мін'юсту використати переговорну процедуру закупівлі юрпослуг для захисту інтересів держави у міжнародному арбітражі на суму в 3,5 млрд доларів, який ініціювали китайські інвестори "Мотор Січ".

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".