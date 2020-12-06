Китайські інвестори "Мотор Cіч" направили звернення у міжнародний арбітраж проти держави Україна

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Про це повідомляється на офіційному сайті групи DCH, партнера компанії Skyrizon - одного з китайських акціонерів "Мотор Січі".

Доарбітражного врегулювання інвестиційного спору не відбулося.

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Нагадуємо:

Дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group Skyrizon і DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського подали оновлену спільну заявку в Антимонопольний комітет на покупку "Мотор Січ".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Президент Володимир Зеленський закликав уряд, РНБО та СБУ перевірити економічну обґрунтованість приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".

Антимонопольний комітет не взяв до розгляду заявку групи DCH Олександра Ярославського про купівлю акцій ПАТ "Мотор Січ".

Напередодні стало відомо, що група DCH Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".

У грудні 2019-го президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. За його словами унікальні розробки ДП "Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор Січ".

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку, інвестори зобов'язалися надати авіабудівної галузі України грантове фінансування на суму 100 млн доларів. Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

21 листопада Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд заявки.

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

Станом на початок січня 2020 року Антимонопольний комітет продовжує розгляд справи про концентрацію китайським інвестором пакету акцій ПАТ "Мотор Січ", справу розпочали у липні 2019 року.

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