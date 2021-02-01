"Мотор Сич": Зеленский подписал еще один указ о санкциях против китайских инвесторов

Президент Владимир Зеленский подписал указ от 29 января, введя в действие решение СНБО о новых санкциях против китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич".

Указ Зеленского и решение СНБО опубликованы на сайте Офиса президента 29 января.

Согласно указу, он вступает в силу со дня его опубликования.

Контроль за выполнением решения о санкциях Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Согласно приложению 1 к решению СНБО, в санкционный список попали: Ду Тао (президент компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment) и Чен Хойшен (генеральный представитель компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment в Украине).

Санкции вводятся на 3 года. Среди ограничений - ограничение торговых операций, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Согласно приложению 2 к решению СНБО, санкции также вводятся против следующих компаний: Twinstar Holdings SA (эта компания через суд требовала от АМКУ разрешения на концентрацию акций "Мотор Сичи"), JET4U SRL (зарегистрирована в Молдове) и JET4U LDA (зарегистрирована в Португалии).

Кроме этого, МИД Украины поручено "проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

Напоминаем:

31 января, в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

По сообщению СБУ, проводятся следственные действия по уголовным производством по незаконному собранию акционеров АО "Мотор Сич".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зафиксировала нарушения законодательства со стороны некоторых акционеров "Мотор Сич" из-за организации сборов в акционерном обществе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация, которая происходит вокруг "Мотор Сичи", не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в Украине в целом.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Группа компаний DCH Александра Ярославского объявила о проведении конкурсного отбора на руководящие должности "Мотор Сич".

Правительство разрешило Минюсту использовать переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму в 3,5 млрд долларов, который инициировали китайские инвесторы "Мотор Сич".

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

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Экономическая правда