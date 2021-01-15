США запровадили санкції проти китайського інвестора "Мотор Січ"

Мінторгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інветора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі відомства.

Зазначається, що Skyrizon внесли до списку MEU (Military End-User) - туди заносять компанії, які діють в інтересах китайської армії.

США вводить для тких компаній обмеження щодо експорту, реекспорту і переміщення товарів усередині країни. Щоб виконувати зазначені операції, компаніям треба додаткове ліцензування.

У релізі йдеться, що Chinese National Offshore Oil Corporation та Skyrizon - загрожують нацбезпеці США, "допомагаючи Китаю залякувати сусідів у Південно-Китайському морі".

"Нерозсудливі та войовничі дії Китаю в Південно-Китайському морі та його агресивний поштовх до придбання інтелектуальної власності та технологій для його мілітаризації є загрозою національній безпеці США та безпеці міжнародного співтовариства", - сказав міністр торгівлі США Уілбур Росс.

"Skyrizon - китайська державна компанія - і її спроби придбати та узаконити закордонні військові технології становлять значну загрозу національній безпеці США та інтересам зовнішньої політики", - додав Росс.

Повідомляється, що запровадження сакнцій має стати попередженням експортерам про тісний зв'язок Skyrizon з армією Китаю.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили економічні санкції відносно 9 китайських компаній, серед яких і всесвітньо відомий виробник смартфонів Xiaomi.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Економічна правда