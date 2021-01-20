Справа на 3,5 млрд доларів: Уряд вирішив найняти юристів для арбітражу з китайськими інвесторами "Мотор Січ"

Уряд дозволив Мін'юсту використати переговорну процедуру закупівлі юрпослуг для захисту інтересів держави у міжнародному арбітражі на суму в 3,5 млрд доларів, який ініціювали китайські інвестори "Мотор Січ".

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 20 січня.

Відповідно до пояснювальної записки, 5 грудня 2020 року Мін'юст отримав запит на арбітраж від імені громадян Китаю: Ван Цзин, Лі Фенджу, Рен Джінлінг, Сйю Ченшун і Ліу Яннінг, які заявляють, що є акціонерами "Мотор Січ" та мають право на захист своїх інвестицій відповідно до угоди України і Китаю від 1992 року про захист інвестицій.

Позивачі вважають порушенням своїх прав дії СБУ, яка порушила кримінальну справу за фактом покупки акцій "Мотор Січі" і домоглася арешту цих акцій.

Також позивачі заявляють на відмови АМКУ щодо концентрації спільно з DCH Олександра Ярославського.

Нагадуємо:

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

У китайській компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", проти якої Мінторг США запровадив санкції через загрозу національній безпеці, вважають такі дії неправомірними і шукатимуть юридичні інструменти для захисту.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.