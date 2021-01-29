Глава МЗС: Ситуація з "Мотор Січ" не має стосунку до інвестклімату в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація, яка відбувається навколо "Мотор Січі", не має жодного стосунку до інвестиційного клімату в Україні загалом.

Про це він сказав на прес-брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мотор Січ" - це настільки унікальний кейс, і з дипломатичної точки зору - дуже цікавий, хоча займатися ним не робить мене щасливим, зважаючи на те, що вибір, зрештою, доведеться робити.

Все, що відбувається навколо "Мотор Січі" не має насправді жодного стосунку до інвестиційного клімату в Україні загалом", - підкреслив Кулеба.

"І бізнес розуміє, що це абсолютно окремий випадок, який потребує філігранного, з хірургічною точністю, рішення для того, щоб збалансувати всі інтереси, але головне - щоб зберегти "Мотор Січ" як економічно ефективне та привабливе українське підприємство, яке забезпечує роботою десятки тисяч людей", - додав міністр.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Група компаній DCH Олександра Ярославського оголосила про проведення конкурсного відбору на керівні посади "Мотор Січ".

Уряд дозволив Мін'юсту використати переговорну процедуру закупівлі юрпослуг для захисту інтересів держави у міжнародному арбітражі на суму в 3,5 млрд доларів, який ініціювали китайські інвестори "Мотор Січ".

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

У китайській компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", проти якої Мінторг США запровадив санкції через загрозу національній безпеці, вважають такі дії неправомірними і шукатимуть юридичні інструменти для захисту.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.